احدث الأخبار

باحثون يطمئنون محبي القهوة.. ويكشفون “مكمن الضرر”
أبرز المواد
 ألمانيا تدعو إيران لإلغاء قرارها “غير المقبول” بشأن النووي
أبرز المواد
 روسيا ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض
أبرز المواد
 بوركينا فاسو.. نحو 100 قتيل وجريح في هجوم على قافلة تابعة لشركة تعدين كندية
أبرز المواد
 الأثرياء يهددون بمغادرة بريطانيا إذا فاز زعيم “حزب العمال” في الانتخابات
أبرز المواد
 إيران تتحدى العالم.. وتستأنف تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 كلية التقنية بتيماء تعلن فتح باب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني
منطقة تبوك
 ترامب: المباحثات حول سد النهضة جرت على نحو جيد
أبرز المواد
 الجيش العراقي: أوامر بمنع الذخيرة الحية ضد المتظاهرين
أبرز المواد
 مدير الجامعة يدشن حملة ” جامعتنا خضراء” بالمدينة الجامعية
منطقة الباحة
 محافظ دومة الجندل وأمين الجوف يتفقدان استعدادات مهرجان السمح الموسمي
منطقة الجوف
 مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور معالي مدير جامعة الجوف
منطقة الجوف
باحثون يطمئنون محبي القهوة.. ويكشفون “مكمن الضرر”

باحثون يطمئنون محبي القهوة.. ويكشفون “مكمن الضرر”

أبرز المواد
ألمانيا تدعو إيران لإلغاء قرارها “غير المقبول” بشأن النووي

ألمانيا تدعو إيران لإلغاء قرارها “غير المقبول” بشأن النووي

أبرز المواد
روسيا ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

روسيا ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

أبرز المواد
بوركينا فاسو.. نحو 100 قتيل وجريح في هجوم على قافلة تابعة لشركة تعدين كندية

بوركينا فاسو.. نحو 100 قتيل وجريح في هجوم على قافلة تابعة لشركة تعدين كندية

أبرز المواد

بوركينا فاسو.. نحو 100 قتيل وجريح في هجوم على قافلة تابعة لشركة تعدين كندية

بوركينا فاسو.. نحو 100 قتيل وجريح في هجوم على قافلة تابعة لشركة تعدين كندية
http://almnatiq.net/?p=795426
المناطق - وكالات

قتل 37 شخصا وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح، اليوم الأربعاء، جراء هجوم شنه مسلحون على قافلة كانت تقل عمالا لشركة “سيمافو” الكندية المتخصصة في تعدين الذهب، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت الشركة، في بيان، إلى أن الحادث وقع على بعد نحو 40 كلم من منجم بونغو، موضحة أن القافلة التي رافقتها حراسة عسكرية، كانت تقل “موظفين محليين ومقاولين وموردين”.

وأضاف البيان أن موقع بونغو يبقى في مأمن وأن الحادث لم ينعكس على نشاطات المنجم، مؤكدا أن الشركة تتعاون “مع السلطات على مختلف مستوياتها لضمان سلامة وأمن موظفينا ومقاولينا وموردينا”.

كما أعربت الشركة عن تعازيها لذوي الضحايا وكذلك عن “دعمها التام” لقوات بوركينا فاسو الأمنية.

وأشارت “رويترز” إلى أن الهجوم الأخير هو الثالث الذي تعرضت له حافلات الشركة خلال الأشهر الـ 15 الأخيرة.

وبعد الهجوم الثاني الذي أسفر، في ديسمبر الماضي، عن مقتل 5 أشخاص، قامت “سيمافو” بتعزيز أمن قوافلها وقررت نقل عامليها المغتربين بين موقع بونغو والعاصمة واغادوغو على متن مروحية.

روابط ذات صلة

باحثون يطمئنون محبي القهوة.. ويكشفون “مكمن الضرر”

باحثون يطمئنون محبي القهوة.. ويكشفون “مكمن الضرر”
ألمانيا تدعو إيران لإلغاء قرارها “غير المقبول” بشأن النووي

ألمانيا تدعو إيران لإلغاء قرارها “غير المقبول” بشأن النووي
روسيا ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

روسيا ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*