فيديو: طالب ثانوي يكشف كيف حصل على دخل 10 آلاف شهريا !

أطلق طالب في المرحلة الثانوية بالرياض قبل عام ونصف مشروعه التجاري الصغير لبيع الآيس كريم، بواسطة 3 عربات فود ترك مشيرا إلى أن دخله يقترب من 10 آلاف ريال شهريًّا.

وقال الطالب بشار الحسن (17 عامًا)، الذي يدرس في الصف الثاني الثانوي بمجمع الأمير سلطان التعليمي التابع لمكتب تعليم شمال الرياض: “أمتلك -ولله الحمد- 3 عربات فود ترك لبيع الآيس كريم، ودخلي منها يلامس 10 آلاف ريال شهريًّا، أي بمعدل 100 ريال من كل عربة يوميًّا”.

جاء ذلك خلال مشاركته صباح أمس ضمن فعاليات برنامج “المتجر الرابح”، الذي نظمه قسم النشاط الطلابي بالمدرسة.

وتابع: “بدأت الفكرة لدي منذ أن كنت طالبًا في الصف الثالث المتوسط، وقد اقترضت من والدتي مبلغًا، ووعدتها بإرجاعه لها، وقد وجدت منها تشجيعًا، ودعمتني بالعطاء والدعاء بأن ينجح المشروع”. وأردف” وبتوفيق الله أصبح لي بدلاً من السيارة الواحدة سيارتان”. كاشفًا عن نيته التوسع في هذا المشروع مستقبلاً، وتنويع نشاطه.

وأضاف: “رسالتي لزملائي الطلاب: العمل والشغل أيًّا كان ليس عيبًا أبدًا. ويمكنك التوفيق بين العمل الحُر والدراسة. وصنعة في اليد أمان من الفقر. وأيضًا لا يحتاج الشاب إلى انتظار الوظيفة وحمل هَم البطالة؛ فبالعمل الحُر يكون مستقلاً ماليًّا، ولا ينتظر مصروفه اليومي من والديه وإخوته وأسرته!”.