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رحيل الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر 35 عاماً بشكل مفاجئ

رحيل الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر 35 عاماً بشكل مفاجئ
http://almnatiq.net/?p=795446
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أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي البالغ من العمر 35 عاما، والابن الوحيد للفنان أحمد زكي، فجر الخميس.

وفاة الممثل المصري الشاب جاءت “إثر هبوط حاد في الدورة الدموية”، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام، التي لفتت في تقريرها أن الوفاة “جاءت بصورة مفاجئة ولأسباب طبيعية”.

“ولد هيثم في 4 أبريل 1984، وهو الابن الوحيد للفنان أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد، توقف هيثم عن العمل الفني لمدة 3 سنوات بعد بطولتيه في فيلم حليم والبلياتشو، ثم عاد في مسلسل الجماعة عام 2010″، وفقا للأهرام.

وألقى التقرير الضوء على أن “مسيرة هيثم أحمد زكي الفنية شهدت العديد من البطولات السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها أفلام كف القمر 2011، نقطة دم 2011، سكر مر 2016، الكنز 2017، الكنز الجزء الثاني 2018 ، ومسلسلات دوران شبرا 2011، الصفعة 2012، السبع وصايا 2014، أستاذ ورئيس قسم 2015، كلبش2-2018”.

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