مدرب المنتخب المغربي يستدعي حمدالله النصر

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كشفت مصادر أن البوسني وحيد خاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي قد قام بإستدعاء مهاجم نادي النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله إلى قائمة المنتخب الرسمية لملاقاة موريتانيا وبوروندي للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا كاميرون 2021

وحسب البرنامج المعلن من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وضع البوسني خاليلوزيتش برنامجه الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل ١١ نوفمبر على أن يكون التجمع الإعدادي المغلق للعناصر بمدينة بوزنيقة

الجدير بالذكر أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله غادر فجر الخميس إلى الولايات المتحدة الأمريكية لظرفاً خاص على أن يتوجه بعدها للمغرب للإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني