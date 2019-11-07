أول ظهور لزوجة “البغدادي” قبض عليها بمنطقة خاضعة للسيطرة التركية!

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نشرت تركيا، أمس الأربعاء، صورة لأرملة زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، بعد القبض عليها في مدينة هاتاي الحدودية التركية.

ونشرت خدمة الصحافة التابعة للحكومة، صورة قالت إنها تعود لأسماء فوزي محمد الكبيسي التي كانت الزوجة الأولى للبغدادي.

وعرفت أرملة البغدادي نفسها باسم “رانيا محمود” للسلطات التركية.

وتظهر الصورة، غير المؤرخة، امرأة ترتدي عباءة سوداء من النوع الذي فرضه التنظيم المتشدد على النساء في الأماكن التي كانت خاضعة له في سوريا.

وجاء اعتقالها بعد أيام من اعتقال شقيقته.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “أسرنا زوجته.. أُعلن ذلك للمرة الأولى.. لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر”.

وتواجه تركيا اتهامات بالتواطؤ في التستر على مكان البغدادي، الذي كان يحتمي في محافظة إدلب بمنطقة خاضعة للسيطرة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة.