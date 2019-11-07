وزير الخارجية المصري: توصلنا لنتائج إيجابية بشأن سد النهضة

وزير الخارجية المصري: توصلنا لنتائج إيجابية بشأن سد النهضة

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وزير الخارجية المصري: توصلنا لنتائج إيجابية بشأن سد النهضة

وزير الخارجية المصري: توصلنا لنتائج إيجابية بشأن سد النهضة
http://almnatiq.net/?p=795491
المناطق_وكالات

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الاجتماعات الثلاثية التي جرت في واشنطن بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولًا زمنيًا واضحًا ومحددًا

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شكري قوله إنه تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020 م، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءين في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات

وأضاف وزير الخارجية أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر

كما أوضح سامح شكري أهمية الدور الذي اضطلع به الوفد الفني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لاطلاع دوائر الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على مجمل الموقف الفني والقانوني المصري، وبما يؤكد على عدالته في إطار التنسيق من قبل مؤسسات الدولة وما توليه من أولوية لهذا الملف الحيوي

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