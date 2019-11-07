شاهد وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

شاهد وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

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شاهد وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

شاهد وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
http://almnatiq.net/?p=795498
المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة في مجال  الطب والرعاية الصحية والتمريض  لحملة مؤهلات الدبلوم و البكالوريوس للعمل في مستشفيات القوات المسلحة بالخرج ، مدينة الأمير سلطان الطبية بالمسميات التالية:

ممرضة قانونية 3 وظائف

ممرضة مسؤولة رعاية خاصة وحدة الطفل -وظيفة

رئيسة تمريض 3 وظائف

فني طب الطوارئ- 2 وظيفتان

مسؤولة تمريض طب الأسرة -1 وظيفة

ممرضة مسؤولة غرفة العمليات -1 وظيفة

صيدلي 2 وظيفتان

» للاطلاع الشروط والتقديم من خلال الرابط :

https://talents.msd.med.sa/en/job-search-results/?page=1

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