شاهد وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة في مجال الطب والرعاية الصحية والتمريض لحملة مؤهلات الدبلوم و البكالوريوس للعمل في مستشفيات القوات المسلحة بالخرج ، مدينة الأمير سلطان الطبية بالمسميات التالية:
ممرضة قانونية 3 وظائف
ممرضة مسؤولة رعاية خاصة وحدة الطفل -وظيفة
رئيسة تمريض 3 وظائف
فني طب الطوارئ- 2 وظيفتان
مسؤولة تمريض طب الأسرة -1 وظيفة
ممرضة مسؤولة غرفة العمليات -1 وظيفة
صيدلي 2 وظيفتان
» للاطلاع الشروط والتقديم من خلال الرابط :
https://talents.msd.med.sa/en/job-search-results/?page=1
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