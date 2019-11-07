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مبتعث سعودي يحصل على المركز الأول في مسابقة اختبار الاختراق

مبتعث سعودي يحصل على المركز الأول في مسابقة اختبار الاختراق
http://almnatiq.net/?p=795501
المناطق_الرياض

في الوقت الذي تتسابق فيه الدول على تطوير أسلحتها الإلكترونية وتطوير أساليب الدفاع والهجوم، تحقق المملكة العربية السعودية تقدما ملحوظا بين الدول في كل المجالات ومن أهمها في عصرنا الحالي؛ المجال الإلكتروني الأمني، خصوصا بعد تدشين الإتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز حيث رفع وعزز النمو في مجال للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية

في الضفة الأخرى من العالم، المملكة العربية السعودية تبتعث العديد من الطلاب لدراسة علوم أمن المعلومات لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ وتطوير أساليب الدفاع والهجوم الإلكترونية

ومن أحد المبتعثين الطالب محمد علي الشهري، طالب مبتعث في أمن المعلومات في جامعة روتشستر في ولاية نيويورك الذي حقق إنجازا يحسب للوطن بكل فخر هو وفريقه بحصوله على المركز الأول في التصفيات للبطولة النهائية في جامعة RIT في مسابقة بين أفضل ٨ جامعات على مستوى جامعات الأمن السيبراني وانتقاله النهائي للمقام بمدينة روتشستر بنهاية نوفمبر هذا الشهر

سيبتيسي, هي مسابقة اختبار الاختراق الجماعي وتحت إشراف ورعاية كل من:

IBM, Uber, NCC Group, Google Cloud, EATON, FireEye, Indeed, Crowe

والتي شارك فيها أكثر من ٦٠ جامعة أمريكية وعالمية, يذكر أن محمد علي الشهري قد شارك في عدة مسابقات هو وفريقه الذي يعد أحد أفضل فرق الهجوم السيبراني والذي شارك في مسابقات عديدة مثل:

IRsec

CPTC

ISTS

UB Lockdown

يذكر أن مفهوم الحرب الإلكترونية (Cyber warfare) يستخدم جملة من الممارسات والإجراءات التي تسعى لإلحاق الخلل والعطل بالأنظمة والوسائل الإلكترونية الخاصة بالعدو، بالإضافة إلى تحقيق الحماية للذات من الاستطلاع الإلكتروني المعادي ومقاومته، وتحقيق الاستقرار للنظم الإلكترونية الصديقة

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