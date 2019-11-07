إيرانيان يعترفان بالتجسس على معارضين لنظام طهران في أمريكا

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أعلن القضاء الأمريكي أمس الأربعاء أن اثنين من المواطنين الإيرانيين اعترفا بالتجسس على معارضين لنظام طهران مقيمين في الولايات المتحدة لحساب النظام الإيرانية. واعترف الإيراني الأمريكي “أحمد رضا محمدي دوستدار” (39 عاما) والإيراني المقيم في كاليفورنيا “ماجد غرباني” (60 عاما) بأنهما حاولا اختراق منظمة “مجاهدي خلق”، وقاما بمراقبة قادة الحركة المعارضة الإيرانية في المنفى. وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جاي تاب إن “هذين الشخصين أقرا بانهما خالفا القانون وتصرفا لحساب الحكومة الإيرانية بجمعهما معلومات حول أنشطة معارضين إيرانيين في بلادنا”. وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المنبثق عن مجاهدي خلق دعا في أغسطس 2018 إلى “ملاحقة وطرد كل عملاء (النظام الإيراني) الذين ينفذون مؤامرات النظام في الولايات المتحدة وفي أوروبا”.