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القبض على مدير إحدى المنشآت الحكومية وظف 140 شخصا من أقاربه!

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القبض على مدير إحدى المنشآت الحكومية وظف 140 شخصا من أقاربه!

القبض على مدير إحدى المنشآت الحكومية وظف 140 شخصا من أقاربه!
http://almnatiq.net/?p=795511
المناطق_الرياض

كشفت مصادر، أن مدير إحدى المنشآت الحكومية، أقدم على توظيف ما يقارب من ١٤٠ شخصا بعضهم من أقاربه بالمخالفة للأنظمة والتعليمات على نظام «البند».

ووفقاً لصحيفة “المدينة” فقد أعترف المدير المتهم خلال التحقيقات أنه استجاب لوساطة من أحد الأشخاص الذين تم القبض عليهم والتحقيق معهم.

وأفادت التحقيقات أن الـ ١٤٠ موظفا الذين تم تعيينهم بالمخالفة للنظام، في حين أن الوظائف الشاغرة المعتمدة ٤٦ وظيفة ومع ذلك وصل عدد الموظفين إلى ١٨٦ منهم ٤٤ موظفا لاتتطابق مؤهلاتهم مع الوظيفة.

إضافة إلى ٢٦ موظفا غير محددة مؤهلاتهم، و٦١ موظفا تجـاوزت رواتبهم الحد الأعلى لسقف الوظيفة، و١٨ موظفا لم يباشروا في المواقع المكلفين بها ولا يعرف مكان عملهم.

وقـد صدر الحكم النهائي على المدير والوسيط بالسجن من خلال صدور أحكام مختلفة، وغرامات مالية متنوعة.

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