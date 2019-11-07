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فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يكرم ممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة

فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يكرم ممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة

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فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يكرم ممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة

http://almnatiq.net/?p=795516
المناطق- تبوك
كرم مدير فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي مساء أمس شركاء النجاح من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وعدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعية بالمنطقة ، بحضور مدير مركز التنمية الإجتماعية بتبوك فايز بن جزى الذبياني .
وأثنى الدكتور ” الحربي” في كلمة ألقها بهذه المناسبة على جهود الإعلاميين، ومهنيتهم وروح المسؤولية في التعامل مع مشروع إدارة الأزمات والمخاطر الذي نفذه فرع الوزارة مؤخراً   لخدمة المجتمع المحلي ، إضافة إلى تعاملهم مع أخبار وفعاليات وأنشطة ومبادرات فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالحرفية والتميز الإعلامي وصولاً لأكبر شريحة من مجتمعنا في رسائل تحمل في مضمونها الكثير من الإبداع في التوعية والتثقيف .
من جهتهم ثمّن الإعلاميون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي جهود فرع وزارة العمل والتنمية بالمنطقة في بناء جسور التواصل مع الجهات الإعلامية وسرعة الاستجابة في توفير المعلومة الدقيقة وترسيخ مبدأ الشفافية في تغطية الأحداث والفعاليات، منوهين بالقفزات النوعية والمتسارعة التي حققها الفرع.
يذكر أن مشروع “إدارة المخاطر والأزمات” أحد البرامج التوعوية التي نفذها فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ممثلاً بمركز التنمية ، قد إنطلق في الثاني والعشرين من شهر صفر الماضي وأستمر لمدة اسبوع، وهدف إلى الرفع من مستوى الوعي والحيطة والحذر لدى الجهات الحكومية من خلال أقسام الأمن والسلامة لديها، إضافة إلى التركيز على تمكين المختصين في الجهات المعنية لمباشرة أعمالهم على أكمل وجه من خلال ورش العمل التطبيقية، مع تزويدهم بمواد توعوية تمكّنهم من تدريب منسوبيهم على اختصاصات مختلفة في حفظ الأمن والاهتمام بالسلامة.

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