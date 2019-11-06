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تأجيل المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي

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تأجيل المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي

تأجيل المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي
http://almnatiq.net/?p=795519
المناطق_فهد المريخي 
رغبة من جامعة حفر الباطن في إتاحة الفرصة للعلماء والخبراء والمهتمين بالمشاركة في مؤتمرها الدولي، تم  تأجيل المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي “الواقع والطموح” الذي تنظمه جامعة حفر الباطن إلى السابع والثامن من ربيع أول 1441 هـ ( 4 –  5  ديسمبر 2019).
أوضح ذلك مدير المؤتمر  أستاذ علم النفس الرياضي المشارك في جامعة حفر الباطن الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الحراملة حيث صرح بأن التأجيل يأتي نظراً لأهمية المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي بجامعة حفر الباطن وكثافة الحضور والمشاركين على المستوى المحلي والدولي ورغبة من الجامعة في إتاحة الفرصة لكافة العلماء والخبراء والمهتمين بمحاور المؤتمر العلمية في المشاركة والحضور ومنح المزيد من الوقت لكافة المشاركين وضيوف المؤتمر في المملكة العربية السعودية وخارجها، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الجامعة بقيادة معالي أ.د محمد بن عبد الله آل ناجي على نجاح المؤتمر وتقديمه بالصورة التي تتناسب مع أهميته ولذلك حرصت على توفير الوقت الكافي والمناسب لمشاركة الجميع استشعاراً  لأهمية المؤتمر على المستوى الوطني والإقليمي و العالمي.
وأكد أن المؤتمر يتكون من ندوات علمية وورش عمل تدريبية وتأهيلية تعد فرصة علمية نوعية لكافة فئات المجتمع ولقطاعات التعليم والصحة والرياضة والباحثين والمهتمين بالنشاط البدني، هدفها بناء مجتمع صحي يواجه كافة الأمراض والمشكلات البدنية والنفسية والمساعدة على نشر ثقافة النشاط البدني والرياضي في المجتمع الذي جعلت جامعة حفر الباطن الاهتمام به والسعي فيما يرقى به على رأس أولوياتها تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وانسجاماً مع حرص القيادة الرشيدة على كل ما يرقى بالجانب الرياضي والصحي وكافة الجوانب لدى كافة فئات المجتمع.

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