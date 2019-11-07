تعليم الباحة يحقق جائزة افضل فكرة على المستوى الوطني في المهرجان الثقافي للصغار

المناطق_الباحة

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة جائزة افضل فكرة على المستوى الوطني في المهرجان الثقافي للصغار للعام الدراسي الحالي, الذي استضافته الإدارة العامة لتعليم الطائف في الفترة من ٦ /٣ الى ٩/ ٣ /١٤٤١ حيث تميزت مسرحية ( حسن استخدام التقنية الحديثة) التي شاركت بها مدرسة آمنة بنت العباس بالعقيق والتي كانت من تأليف الأستاذة ثريا عمير سفر الغامدي وإخراج مسرحي الأستاذة دلال عوض حميد الغامدي وتدريب الطالبات رائدة النشاط الأستاذة أمل عثمان عبدالله الغامدي

وأداء الطالبات ( تولين سعيد عائض الغامدي ، شذا محمد الغامدي ، عبير سعد الغامدي ، رجاوي بخيت الغامدي ، ريتاج بخيت الغامدي ،.لمار علي سعيد الغامدي

،منار علي سعيد الغامدي ، الما علي عبدالله الغامدي ، لين مشعل المالكي ، لينا بندر الغامدي )

وهنّأ المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني الطالبات الفائزين وأسرهن ومعلماتهن بتحقيق هذا الإنجاز على مستوى المملكة في المهرجان الثقافي للصغار بمشاركة مناطق ومحافظات المملكة التعليمية.

وعبّر الدكتور الزهراني عن سعادته بهذه الإنجازات لتعليم المنطقة، موجهًا الشكر لإدارة النشاط الطلابي “بنات” بقيادة الأستاذة فاطمة رجا ولمنسقة المشروع الأستاذة نجاة محفوظ وللمعلمات القائمات على البرنامج بمدرسة آمنة بنت العباس بالعقيق كما قدم شكره العطر للطالبات وأسرهن التي وقفت ودعمت وساندت بناتها في ترجمة البرامج التربوية التي تتلقاها الطالبة في المدرسة إلى واقع يمارس من خلال السلوك اليومي خارج حدود المدرسة، مؤكداً على أهمية دور الأسرة في تعزيز القيم التربوية ودعم مواهب وقدرات الطالبات وتوظيفها التوظيف الملائم.

يذكر أن المهرجان قد نفذ في تعليم الطائف بمشاركة الإدارات والمحافظات التعليمية على مستوى المملكة يعد عملا فنيا ثقافيا يجمع طالبات المرحلة الابتدائية لأداء العديد من الفنون الأدبية مثل: المشاهد الحوارية والعروض المسرحية وإلقاء وإنشاد، تنافست فيه الطالبات في مجالات عدة شملت (افضل فكرة – افضل ديكور – افضل مكياج – افضل حوار – افضل عرض – افضل اداء فردي – افضل اخراج ) وبهدف المهرجان لغرس وترسيخ القيم وتنمية العديد من الاتجاهات الايجابية المتزنة وتنمية مهارات الطالبات في مجالات الحفظ والإلقاء والمشاهد الحوارية باللغة العربية الفصحى والارتقاء بمخرجات التعليم في المجال الثقافي وتحسين أداء الطالبات للمنافسة على المستوى الدولي إضافة إلى توفير البيئة التنافسية الشريفة التي تشبع الاهتمام بتحقيق التحفيز والتشجيع والتكريم وتبادل الخبرات الثقافية وإكساب الطالبة مهارات ثقافية، إضافة إلى المساهمة في بناء شخصيتها الإيجابية المتزنة.