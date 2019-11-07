احدث الأخبار

أمن عدن والتحالف يؤمن مداخل المدينة ويعيد انتشاره
أبرز المواد
 امانة تبوك تعقب على مقطع متداول لذبائح مصابه بأمراض
أبرز المواد
 أميركا تحقق باتفاقيات السلاح مع تركيا وجرائم حرب بسوريا
أبرز المواد
 القاهرة تكشف تفاصيل اجتماعات سد النهضة في واشنطن
أبرز المواد
 الجمارك السعودية تمنع دخول أكثر من 115 ألف منتج من الأدوات الصحية لعدم مطابقتها للمواصفات
أبرز المواد
 تعليم الباحة يحقق جائزة افضل فكرة على المستوى الوطني في المهرجان الثقافي للصغار
منطقة الباحة
 تأجيل المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي
المنطقة الشرقية
 مدني الحدود الشمالية يُحذر من حالة التقلبات بداية من غدًا
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يكرم ممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة
منطقة تبوك
 القبض على مدير إحدى المنشآت الحكومية وظف 140 شخصا من أقاربه!
أبرز المواد
 ارتفاع أرباح “المستشفى السعودي الألماني” إلى 33 مليون ريال خلال الربع الثالث
أبرز المواد
 إيرانيان يعترفان بالتجسس على معارضين لنظام طهران في أمريكا
أبرز المواد
أمن عدن والتحالف يؤمن مداخل المدينة ويعيد انتشاره

أمن عدن والتحالف يؤمن مداخل المدينة ويعيد انتشاره

أبرز المواد
امانة تبوك تعقب على مقطع متداول لذبائح مصابه بأمراض

امانة تبوك تعقب على مقطع متداول لذبائح مصابه بأمراض

أبرز المواد
أميركا تحقق باتفاقيات السلاح مع تركيا وجرائم حرب بسوريا

أميركا تحقق باتفاقيات السلاح مع تركيا وجرائم حرب بسوريا

أبرز المواد
القاهرة تكشف تفاصيل اجتماعات سد النهضة في واشنطن

القاهرة تكشف تفاصيل اجتماعات سد النهضة في واشنطن

أبرز المواد

الجمارك السعودية تمنع دخول أكثر من 115 ألف منتج من الأدوات الصحية لعدم مطابقتها للمواصفات

الجمارك السعودية تمنع دخول أكثر من 115 ألف منتج من الأدوات الصحية لعدم مطابقتها للمواصفات
http://almnatiq.net/?p=795532
المناطق - واس

منعت الجمارك السعودية دخول أكثر من 115 ألف منتج من الأدوات الصحية خلال الفترة 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2019م. لمخالفتها المواصفات القياسية السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه .
وقامت الجمارك بإعادة تصدير هذه المنتجات المخالِفة إلى خارج المملكة كإجراء نظامي ومتبع، وشملت المنتجات، (خلاطات بجميع أنواعها، مراحيض غربية ذات تدفق أحادي وثنائي، مبولة بنظام التدفق).
وكانت الجمارك السعودية قد أعلنت مؤخرًا أنها بدأت بتطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية الواردة للمملكة، تنفيذًا لما ورد في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وشددت في الوقت نفسه على جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية التأكد من وجود بطاقة الترشيد مثبتة على العبوة الخارجية والداخلية للمنتج، حيث أكدت أن ذلك يُعد ضرورةً لفسحها والسماح بدخولها.
وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذتها الجمارك السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص انطلاقًا من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وللإسهام في تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفرة للمياه التي تُساعد بدورها على الاستفادة من المياه بالوجه الأمثل لها.

روابط ذات صلة

أمن عدن والتحالف يؤمن مداخل المدينة ويعيد انتشاره

أمن عدن والتحالف يؤمن مداخل المدينة ويعيد انتشاره
امانة تبوك تعقب على مقطع متداول لذبائح مصابه بأمراض

امانة تبوك تعقب على مقطع متداول لذبائح مصابه بأمراض
أميركا تحقق باتفاقيات السلاح مع تركيا وجرائم حرب بسوريا

أميركا تحقق باتفاقيات السلاح مع تركيا وجرائم حرب بسوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*