امانة تبوك تعقب على مقطع متداول لذبائح مصابه بأمراض

تبوك - علي العميري

اكدت امانة تبوك بأنه إشارة إلى المقطع المتداول ليوم الأربعاء الموافق 9 لشهر ربيع الأول لعام 1441هـ من أحد المواطنين والذي يفيد فيه بوجود ذبائح في مسلخ الصناعية تعاني من أمراض وعليها أعراض إصابات جلدية وكبر في السن

فقد تم التحقق مما ورد في المقطع من قبل الإدارة المختصة بالأمانة والمختصين في إدارة المسالخ تبين الاتي

: اولاً: جميع الذبائح الإناث الكبيرة في السن يتم معاينتها من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وإصدار تصاريح بذبحها داخل المسلخ ويتم تسجيل ارقام خاصة بالذبائح المصرح لها مع تعليق الأرقام على الذبائح ويكون التصريح بسبب كبر سنها أو عدم قدرتها على الإنتاج

ثانياً: بالنسبة لالتهاب الخصية تم ملاحظته اثناء الكشف الظاهري عند استلام الذبائح من المتعهد للملاحم ليتبين بعد الذبح وجود تلف والتصاقات بين البربخ والخصية والغشاء المحيط وتم اعدام الأعضاء التناسلية المصابة كاملة والكبد والأمعاء والأعضاء اللمفاوية ومن ثم تم السماح بتداول باقي اللحوم لعدم تأثرها بالإصابة وعدم وجود أدنى خطورة على المستهلك.

ثالثاً: بشأن الجرب – القرع الجلدي تبين اثناء الكشف الظاهري قبل الذبح أن الإصابة بالذبيحة لا تتجاوز 10% من الجلد وفي هذه الحالة يتم السماح بالذبح ويتم فحصها بعد الذبح وتبين بعد الفحص بعد الذبح عدم وجود أي إصابات باللحم الخاص بالذبيحة او هزال ليتم السماح بتداول لحمها ويتم ذلك بناء على الكشف البيطري بعد عملية الذبح.

وتؤكد الأمانة بان جميع المذبوحات يتم فحصها بعد الذبح وإذا تبين اي تلف جزئي أو كلي في اي عضو من اعضاءها يتم اعدامه جزئيا او كليا حسب درجة الإصابة ويتم ختم الذبائح الخاصة بالملاحم بعد الكشف على صلاحيتها للاستهلاك ولن يسمح باي خلل او تقصير يضر بصحة المستهلك والأمانة على اتم الاستعداد وبشكل دائم تلقي جميع الشكاوى والتعامل معها لتحقيق رضا المواطنين وذلك من خلال الإبلاغ عن وجود أي شكوى او استفسار عن طريق هاتف البلاغات 940 ليتم التعامل مع البلاغ من قبل المختصين بشكل مباشر.