المؤسسة العامة للحبوب تودع مستحقات مزارعي القمح المحلي

المناطق - واس

أنهت المؤسسة العامة للحبوب إيداع أربع دفعات من مستحقات مزارعي القمح المحلي لموسم 1440 / 1441هـ الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح واستكملوا الإجراءات.

وقامت المؤسسة بإيداع مبلغ 128.191.717.00 ريالاً مقابل شراء كمية 107,957.59 ألف طن من القمح المحلي لعدد 466 مزارعاً، وذلك من خلال 8 من فروع المؤسسة.

وكانت المؤسسة قد بدأت في استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 1440 / 1441هـ اعتباراً من 3 شعبان 1440هـ الموافق 8 ابريل 2019م، وذلك تنفيذاً

لقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراَ، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية 700 ألف طن كل عام كحد أقصى.

وأدت حزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني إلى سير إجراءات استلام القمح بكل سهولة ويسر، التي مكنت المزارعين المستفيدين من اختيار مقر التوريد “الفرع”، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وتحويل قيمة القمح للمزارع مباشرة.

يذكر أن موسم الاستلام الحالي من المزارعين تم تمديده إلى نهاية الأسبوع المقبل 17 / 3 / 1441هـ.