احدث الأخبار

المؤسسة العامة للحبوب تودع مستحقات مزارعي القمح المحلي
أبرز المواد
 تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مروج مخدّرات بمحافظة جدة
أبرز المواد
 أمن عدن والتحالف يؤمن مداخل المدينة ويعيد انتشاره
أبرز المواد
 امانة تبوك تعقب على مقطع متداول لذبائح مصابه بأمراض
أبرز المواد
 أميركا تحقق باتفاقيات السلاح مع تركيا وجرائم حرب بسوريا
أبرز المواد
 القاهرة تكشف تفاصيل اجتماعات سد النهضة في واشنطن
أبرز المواد
 الجمارك السعودية تمنع دخول أكثر من 115 ألف منتج من الأدوات الصحية لعدم مطابقتها للمواصفات
أبرز المواد
 تعليم الباحة يحقق جائزة افضل فكرة على المستوى الوطني في المهرجان الثقافي للصغار
منطقة الباحة
 تأجيل المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي
المنطقة الشرقية
 مدني الحدود الشمالية يُحذر من حالة التقلبات بداية من غدًا
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يكرم ممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة
منطقة تبوك
 القبض على مدير إحدى المنشآت الحكومية وظف 140 شخصا من أقاربه!
أبرز المواد
المؤسسة العامة للحبوب تودع مستحقات مزارعي القمح المحلي

المؤسسة العامة للحبوب تودع مستحقات مزارعي القمح المحلي

أبرز المواد
تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مروج مخدّرات بمحافظة جدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مروج مخدّرات بمحافظة جدة

أبرز المواد
أمن عدن والتحالف يؤمن مداخل المدينة ويعيد انتشاره

أمن عدن والتحالف يؤمن مداخل المدينة ويعيد انتشاره

أبرز المواد
امانة تبوك تعقب على مقطع متداول لذبائح مصابه بأمراض

امانة تبوك تعقب على مقطع متداول لذبائح مصابه بأمراض

أبرز المواد

المؤسسة العامة للحبوب تودع مستحقات مزارعي القمح المحلي

المؤسسة العامة للحبوب تودع مستحقات مزارعي القمح المحلي
http://almnatiq.net/?p=795551
المناطق - واس

أنهت المؤسسة العامة للحبوب إيداع أربع دفعات من مستحقات مزارعي القمح المحلي لموسم 1440 / 1441هـ الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح واستكملوا الإجراءات.
وقامت المؤسسة بإيداع مبلغ 128.191.717.00 ريالاً مقابل شراء كمية 107,957.59 ألف طن من القمح المحلي لعدد 466 مزارعاً، وذلك من خلال 8 من فروع المؤسسة.
وكانت المؤسسة قد بدأت في استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 1440 / 1441هـ اعتباراً من 3 شعبان 1440هـ الموافق 8 ابريل 2019م، وذلك تنفيذاً
لقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراَ، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية 700 ألف طن كل عام كحد أقصى.
وأدت حزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني إلى سير إجراءات استلام القمح بكل سهولة ويسر، التي مكنت المزارعين المستفيدين من اختيار مقر التوريد “الفرع”، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وتحويل قيمة القمح للمزارع مباشرة.
يذكر أن موسم الاستلام الحالي من المزارعين تم تمديده إلى نهاية الأسبوع المقبل 17 / 3 / 1441هـ.

روابط ذات صلة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مروج مخدّرات بمحافظة جدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مروج مخدّرات بمحافظة جدة
أمن عدن والتحالف يؤمن مداخل المدينة ويعيد انتشاره

أمن عدن والتحالف يؤمن مداخل المدينة ويعيد انتشاره
امانة تبوك تعقب على مقطع متداول لذبائح مصابه بأمراض

امانة تبوك تعقب على مقطع متداول لذبائح مصابه بأمراض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*