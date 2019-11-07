مجلس جامعة الجوف يوافق على الهيكل العام للجامعة وتغيير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس إلى عمادة الموارد البشرية

الجوف - محمد الحسن

اتخذ مجلس جامعة الجوف في جلسته الثالثة للعام الجامعي 1440-1441هـ، برئاسة معالي مدير الجامعة أ.د / إسماعيل البشري، مجموعة من القرارات أبرزها، الموافقة على الهيكل العام التنظيمي للجامعة، وتغيير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى ” عمادة الموارد البشرية “.

وقال وكيل الجامعة أمين المجلس د.بدر الزارع إن المجلس وافق على ضوابط ومعايير تمديد خدمات أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتجهيز عيادات كلية طب الأسنان في المدينة الجامعية، والموافقة على إنشاء قسم البيئة المؤسسية، وإنشاء إدارة الأمن السيبراني بالجامعة، وكذلك الموافقة على تغيير مسمى قسم اللغة الإنجليزية بكلية العلوم والآداب في دومة الجندل، وتسمية قاعات كليتي العلوم، والعلوم الطبية التطبيقية، إلى جانب الموافقة على إقرار لجنة إشرافية عليا لبرامج الدراسات العليا المدفوعة، فضلاً عن الاطلاع على تقرير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومناقشة ما ورد فيه .