احدث الأخبار

مجلس جامعة الجوف يوافق على الهيكل العام للجامعة وتغيير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس إلى عمادة الموارد البشرية
منطقة الجوف
 16 ورشة عمل تستهدف رواد وأصحاب الأعمال والموظفين و الطلاب والباحثين عن عمل في “لقاءات جازان”
أبرز المواد
 (الصادرات السعودية) تختتم مشاركتها في منتدى أسبار الدولي بدورته الرابعة تحت شعار (السعودية المُلهمِة)
أبرز المواد
 جسور بغداد هادئة.. واستهداف الناشطين مستمر
أبرز المواد
 الرئيس الفرنسي يعتبر أن الحلف الأطلسي في حالة “موت دماغي”
أبرز المواد
 رئيس الهلال الأحمر السعودي يتراس وفد الهيئة المشارك في الاجتماع الخامس عشر لرؤساء الجمعيات بدول مجلس التعاون
أبرز المواد
 الخطوط السعودية تمنح المتقاعدين تخفيض على أسعار التذاكر لجميع رحلاتها الداخلية والدولية
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تودع مستحقات مزارعي القمح المحلي
أبرز المواد
 تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مروج مخدّرات بمحافظة جدة
أبرز المواد
 أمن عدن والتحالف يؤمن مداخل المدينة ويعيد انتشاره
أبرز المواد
 امانة تبوك تعقب على مقطع متداول لذبائح مصابه بأمراض
أبرز المواد
 أميركا تحقق باتفاقيات السلاح مع تركيا وجرائم حرب بسوريا
أبرز المواد
مجلس جامعة الجوف يوافق على الهيكل العام للجامعة وتغيير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس إلى عمادة الموارد البشرية

مجلس جامعة الجوف يوافق على الهيكل العام للجامعة وتغيير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس إلى عمادة الموارد البشرية

منطقة الجوف
16 ورشة عمل تستهدف رواد وأصحاب الأعمال والموظفين و الطلاب والباحثين عن عمل في “لقاءات جازان”

16 ورشة عمل تستهدف رواد وأصحاب الأعمال والموظفين و الطلاب والباحثين عن عمل في “لقاءات جازان”

أبرز المواد
(الصادرات السعودية) تختتم مشاركتها في منتدى أسبار الدولي بدورته الرابعة تحت شعار (السعودية المُلهمِة)

(الصادرات السعودية) تختتم مشاركتها في منتدى أسبار الدولي بدورته الرابعة تحت شعار (السعودية المُلهمِة)

أبرز المواد
جسور بغداد هادئة.. واستهداف الناشطين مستمر

جسور بغداد هادئة.. واستهداف الناشطين مستمر

أبرز المواد

مجلس جامعة الجوف يوافق على الهيكل العام للجامعة وتغيير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس إلى عمادة الموارد البشرية

مجلس جامعة الجوف يوافق على الهيكل العام للجامعة وتغيير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس إلى عمادة الموارد البشرية
http://almnatiq.net/?p=795577
الجوف - محمد الحسن

اتخذ مجلس جامعة الجوف في جلسته الثالثة للعام الجامعي 1440-1441هـ، برئاسة معالي مدير الجامعة أ.د / إسماعيل البشري، مجموعة من القرارات أبرزها، الموافقة على الهيكل العام التنظيمي للجامعة، وتغيير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى ” عمادة الموارد البشرية “.
وقال وكيل الجامعة أمين المجلس د.بدر الزارع إن المجلس وافق على ضوابط ومعايير تمديد خدمات أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتجهيز عيادات كلية طب الأسنان في المدينة الجامعية، والموافقة على إنشاء قسم البيئة المؤسسية، وإنشاء إدارة الأمن السيبراني بالجامعة، وكذلك الموافقة على تغيير مسمى قسم اللغة الإنجليزية بكلية العلوم والآداب في دومة الجندل، وتسمية قاعات كليتي العلوم، والعلوم الطبية التطبيقية، إلى جانب الموافقة على إقرار لجنة إشرافية عليا لبرامج الدراسات العليا المدفوعة، فضلاً عن الاطلاع على تقرير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومناقشة ما ورد فيه .

روابط ذات صلة

محافظ دومة الجندل وأمين الجوف يتفقدان استعدادات مهرجان السمح الموسمي

محافظ دومة الجندل وأمين الجوف يتفقدان استعدادات مهرجان السمح الموسمي
مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور معالي مدير جامعة الجوف

مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور معالي مدير جامعة الجوف
جامعة الجوف تعلن بدء التسجيل في أكاديميتها الرياضية

جامعة الجوف تعلن بدء التسجيل في أكاديميتها الرياضية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*