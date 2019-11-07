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بلدية وسط الدمام تنفذ 1565 زيارة لمنشآت تجارية وغذائية وترصد 1196 مخالفة خلال شهر

بلدية وسط الدمام تنفذ 1565 زيارة لمنشآت تجارية وغذائية وترصد 1196 مخالفة خلال شهر

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بلدية وسط الدمام تنفذ 1565 زيارة لمنشآت تجارية وغذائية وترصد 1196 مخالفة خلال شهر

بلدية وسط الدمام تنفذ 1565 زيارة لمنشآت تجارية وغذائية وترصد 1196 مخالفة خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=795580
المناطق - الدمام

‏قامت بلدية وسط الدمام بزيارة 1565 منشأة تجارية وغذائية، خلال شهر صفر الماضي، ضمن الحملة التصحيحية التي تنفذها البلدية بهدف إحكام الرقابة الصحية والتأكد من التزام هذه المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البلدية وسلامة المواد الغذائية، والتي تأتي ضمن الجولات الميدانية التي تنفذها البلدية حسب البرنامج المعد لها.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري أن الجولات والزيارات أسفرت عن زيارة 585 محل تجاري و 980 منشأة صحية، نتج عنها توجيه 663 إنذار ورصد 1196 مخالفة، مشيرا الى أن المخالفات تمثلت في تدني في مستوى النظافة العامة وعدم إلتزام العاملين بالاشتراطات البلدية ومخالفة النشاط، وعدم تجديد الرخص المهنية لمزاولة النشاط، واستخدام الارتدادات الخارجية للمنشأة

‏وأهاب المهندس عبد الله الشمري بأصحاب المنشآت التجارية بالتعاون مع البلدية من خلال الالتزام بالمعايير والاشتراطات للحد من المخالفات الصحية والفنية، مؤكدا بأن البلدية تقف مع أصحاب المنشآت التجارية والصحية وتضع مصلحتهم من أولوياتها بما يتوافق مع الأنظمة المتبعة والتي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب المحال التجارية والمستهلكين، كما ‏تحرص على إعطاء أصحاب المنشآت النصائح والإرشادات اللازمة لتجنب المخالفات والحد منها والتي من شأنها زيادة نسبة الوعي والالتزام بالاشتراطات البلدية .

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