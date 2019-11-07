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وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=795585
المناطق - واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة واشنطن خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، كلا على حدة، عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وهم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تود يونغ والسيناتور عن ولاية أوكلاهوما جيم إنهوف، والسيناتور كريس ميرفي والسيناتور جيمس ريتش والسيناتور جيمس مانشن.
وتم خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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