بمبلغ 159 ألف ريال .. إعانات مالية لأسر السجناء بمنطقة جازان

جازان - فضة عطيف

بدأ القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان صباح اليوم الخميس في مقره بحي السويس توزيع دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية الواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية بالرياض لصالح أسر النزلاء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة ، مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم .

ووفقا لرئيسة القسم النسائي باللجنة الأستاذة عائشة بنت شاكر الزكري فإن هذه الدفعة تشمل 53 أسرة من مدينة جازان ومختلف محافظات المنطقة أتضح من خلال البحث الإجتماعي حاجتهم الماسة للمساعدة العاجلة ، ويتم الصرف بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل أسرة بقيمة إجمالية مائة وتسعة وخمسين ألف ريال.