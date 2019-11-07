أمانة تبوك تحدد موعد سحب المنح السكنية للمشاركين بالقوات السعودية

تبوك - علي العميري

حددت امانة منطقة تبوك عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395-1396هـ وذلك بعد صدور الامر السامي الكريم الصادر بتاريخ 16/5/1440هـ بمنحهم قطع سكنية بمنطقة تبوك ودعت الأمانة ممكن قد استكمل بيانات منحهم لتلك المنح حضورهم يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 15-16/3/1441هـ وذلك في معرض الأمانة الواقع على طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز وذلك في تمام الساعة العاشرة تماماً .