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أمانة تبوك تحدد موعد سحب المنح السكنية للمشاركين بالقوات السعودية

أمانة تبوك تحدد موعد سحب المنح السكنية للمشاركين بالقوات السعودية

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أمانة تبوك تحدد موعد سحب المنح السكنية للمشاركين بالقوات السعودية

أمانة تبوك تحدد موعد سحب المنح السكنية للمشاركين بالقوات السعودية
http://almnatiq.net/?p=795601
تبوك - علي العميري

حددت امانة منطقة تبوك عملية سحب القرعة  للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395-1396هـ وذلك بعد صدور الامر السامي الكريم الصادر بتاريخ 16/5/1440هـ بمنحهم قطع سكنية بمنطقة تبوك ودعت الأمانة ممكن قد استكمل بيانات منحهم لتلك المنح حضورهم يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 15-16/3/1441هـ وذلك في معرض الأمانة الواقع على طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز وذلك في تمام الساعة العاشرة تماماً .

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