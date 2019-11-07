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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ السليمان

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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ السليمان

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ السليمان
http://almnatiq.net/?p=795625
جازان - فضة عطيف

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى أسرة وذوي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله السليمان  – رحمه الله -.
وأعرب سموه ، خلال تعزيته لأسرة الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبّر ذوي الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم .

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