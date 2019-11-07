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خلال أعمال أكبر معرض للتجارة في الصين .. أرامكو السعودية توقّع اتفاقيات لإمدادات النفط الخام لعام 2020

خلال أعمال أكبر معرض للتجارة في الصين .. أرامكو السعودية توقّع اتفاقيات لإمدادات النفط الخام لعام 2020

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خلال أعمال أكبر معرض للتجارة في الصين .. أرامكو السعودية توقّع اتفاقيات لإمدادات النفط الخام لعام 2020

خلال أعمال أكبر معرض للتجارة في الصين .. أرامكو السعودية توقّع اتفاقيات لإمدادات النفط الخام لعام 2020
http://almnatiq.net/?p=795628
المناطق - الظهران

أبرمت أرامكو السعودية اتفاقيات تتعلق بمبيعات النفط الخام للعام 2020 مع خمسة عملاء صينيين، ليرتفع بذلك الحجم الإجمالي بواقع 151 ألف برميل في اليوم، مقارنة مع اتفاقيات الإمداد المبرمة لعام 2019م. وستُعزز اتفاقيات المبيعات الجديدة مكانة الشركة كأكبر مورّدي النفط الخام إلى الصين.

وتم توقيع الاتفاقيات الخمس، كلٌ على حده، وذلك على هامش الدورة الثانية لمعرض الصين الدولي للاستيراد، الذي يُعد أكبر معرض للتجارة يُنظَّم برعاية فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتعليقًا على توقيع هذه الاتفاقيات، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد، الأستاذ أحمد السبيعي: “يعكس توقيع اتفاقيات مبيعات النفط الخام الجديدة في معرض الصين الدولي للاستيراد ثقة العملاء الصينيين المستمرة في استقرار إمدادات أرامكو السعودية وتميّزها في الأداء. وبالمثل فإن هذه الاتفاقيات تدل على التزامنا المستمر تجاه سوق النفط الأسرع نموًا في العالم”.

يُذكر أن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشارك فيها أرامكو السعودية في معرض الصين الدولي للاستيراد، فقد أبرمت الشركة في السنة الماضية عددًا من اتفاقيات مبيعات النفط الخام مع عملاء صينيين أسهمت في ارتفاع مبيعاتها من النفط الخام للصين عام 2019م إلى مستويات جديدة. وتعكس هذه الاتفاقيات جهود الشركة لتعزيز موقعها في الصين ودعم نمو البلاد في مجال التكرير والكيميائيات، وكذلك أمن الطاقة.

 

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