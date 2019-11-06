مدرسة العباس بدار الملاحظه الاجتماعية بحائل تنظم محاضرة توعوية عن مخاطر المخدرات والوقايه

حائل - مشعل المري

نظمت مدرسة العباس بدار الملاحظه الاجتماعية بحائل محاضرة توعوية شاملة عن مخاطر المخدرات والوقايه منها استهدفت طلاب المدرسة بحضور قائد المدرسه عبدالله السليطي والمرشد الطلابي جمال الشمري والدكتور رجاء المرمش والمعلمين

شارك في تقديمها الأخصائي النفسي معاذ بن عبدالعزيز العرفج رئيس قسم التأهيل النفسي وعلاج الإدمان في مجمع إدارة للصحة النفسية بحائل والأخصائي الإجتماعي بندر علي السديس .

واستعرضت في المحاضرة أساليب الوقاية والتوعية وعن أبرز العوامل التي تدفع بالأشخاص لتعاطي المخدرات كالضعف والانهزام، وضعف الوازع الديني، وعن أنواع المخدرات وتأثيرها السلبي مشيران إلى دور الأسرة في مراقبة أبنائهم والحرص عليهم من رفاق السوء ومتابعتهم والتعاون مع رجال الأمن للتبليغ عن أي ظاهرة لترويج المخدرات .