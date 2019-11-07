مصرع طفل وشخص وحالتين حرجتين بحادث مروري بطريق اسكان احد المسارحة

جازان - فضة عطيف

ادى حادث مروري صباح اليوم الى مصرع طفل وشخص آخر وحالتين حرجتين بطريق اسكان احد المسارحة واوضح متحدث الهلال الاحمر بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الخميس في تمام الساعة ٧٫١٦ دقيقة بلاغا على الرقم (٩٩٧) عن حادث تصادم بين سيارتين على طريق اسكان الحصمه مقابل الإسكان التابع لمحافظة احد المسارحة.

واضاف بأنه تم توجيه ٣فرق إسعافية الى موقع الحادث بإشراف الدكتور عادل عريشي مدير الادارة الطبية وعند وصول الفرق تبين وجود حالتي وفاة احدهما طفل وحالتين اخرى اصابتهما حرجة تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين ونقلهما الى مستشفى احد المسارحة لتلقي العلاج بينما نقل المتوفيان الى ثلاجة الموتى عن طريق فرق الهلال الأحمر .