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محافظ ينبع يلتقى فريقا علميا

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محافظ ينبع يلتقى فريقا علميا

محافظ ينبع يلتقى فريقا علميا
http://almnatiq.net/?p=795642
المناطق - المدينة المنورة

التقى اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة فريق علمي من وكالة البئية بوزارة البئية والمياه والزراعة وشركة أرامكوا السعودية حيث في بداية اللقاء رحب بهم المحافظ وشكرهم على الزياره وثمن جهود وزارة البيئة وشركة أرامكوا السعودية من خلال طرح العديد من المبادرات البيئية بينبع  ومن ضمنها زراعة مليون وخمسائة شتله من نبات المانجروف  تلى ذلك أستعرض الفريق مع المحافظ الجهود المبذولة في هذا الشأن وتهدف مثل هذه المبادرات لغرس القيم البيئية واهمية المحافظة عليها من اجل مستقبل بيئي واعي

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