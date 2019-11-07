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جمعية التوحد تقيم ملتقى تبوك للتوحد

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جمعية التوحد تقيم ملتقى تبوك للتوحد

جمعية التوحد تقيم ملتقى تبوك للتوحد
http://almnatiq.net/?p=795645
تبوك - فايز السميري
تقيم جمعية التوحد بمنطقة تبوك  ” ملتقى تبوك للتوحد ” وذلك في يوم 12 و13 نوفمبر 2019 في فندق هوليدي إن ،والذي يهدف إلى تبادل الخبرات الناجحة بمجال التوحد و مناقشة آلية خارطة الطريق لجمعيات التوحد و إيجاد قناة للتواصل بين جمعيات التوحد و المراكز المتخصصة .
علماً بأن الملتقى يتخلله ورش عمل بمشاركة العديد من الجهات ممثلة في الجمعية السعودية للتوحد و المركز السعودي لإضطرابات النمو والسلوك و مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وجمعية التوحد بمدينة جدة ومجمع الأمل بتبوك و مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة و جامعة الملك سعود و جامعة الطائف و جامعة تبوك و إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة وإدارة تعليم منطقة تبوك .

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