جمعية التوحد تقيم ملتقى تبوك للتوحد

تبوك - فايز السميري

تقيم جمعية التوحد بمنطقة تبوك ” ملتقى تبوك للتوحد ” وذلك في يوم 12 و13 نوفمبر 2019 في فندق هوليدي إن ،والذي يهدف إلى تبادل الخبرات الناجحة بمجال التوحد و مناقشة آلية خارطة الطريق لجمعيات التوحد و إيجاد قناة للتواصل بين جمعيات التوحد و المراكز المتخصصة .

علماً بأن الملتقى يتخلله ورش عمل بمشاركة العديد من الجهات ممثلة في الجمعية السعودية للتوحد و المركز السعودي لإضطرابات النمو والسلوك و مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وجمعية التوحد بمدينة جدة ومجمع الأمل بتبوك و مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة و جامعة الملك سعود و جامعة الطائف و جامعة تبوك و إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة وإدارة تعليم منطقة تبوك .