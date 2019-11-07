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مدني تيماء يقوم بزيارات توعوية ضمن حملة “وعيكم .. نجاة”

مدني تيماء يقوم بزيارات توعوية ضمن حملة “وعيكم .. نجاة”
http://almnatiq.net/?p=795664
المناطق - تبوك
قامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تيماء اليوم بزيارات تفتيشية وتوعوية لعدد من المواقع التي يرتادها الجمهور  ضمن أعمال حملة “وعيكم .. نجاة” استعداداً لموسم الشتاء، التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة.
وشملت الزيارات مستشفيات ومراكز صحية ومقرات حكومية ومحلات تجارية بالمحافظة حيث وُزعت نشرات توعوية اشتملت على إرشادات للسلامة خلال هطول الأمطار وأخطار الكهرباء والتوعية عن مخاطر وسائل التدفئة بأنواعها المختلفة وكذلك التوعية عن المخاطر الكهربائية وزيادة الأحمال واستخدام الحطب والفحم بالتدفئة وتوضيح خطورته في الأماكن المغلقة.

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