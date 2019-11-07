شفاعة امير الباحة تنقذ رقبتين من القصاص

المناطق - الباحة

في اطار جهوده الخيرة وحرصه على فعل الخير استجاب اولياء الدم في شفاعة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة حيث تنازلت والدة القتيل معيض بن عطية الزهراني يرحمه الله وأبناؤها وابناء القتيل عن استيفاء القصاص من الشقيقين محمد وسعيد الغبيشي ، وذلك لوجه الله تعالى ونزولاً عند الشفاعة التي تقدم بها سمو امير الباحة وذلك صباح اليوم الخميس بمكتبة بديوان امارة منطقة الباحة وجاءت شفاعة أمير المنطقة لتكلل بالنجاح بعد جهود حثيثه ومتابعة من سموه شخصيا وبعد ان التقى سموه صباح اليوم بذوى القتيل يرحمه الله حتى تكللت تلك المساعي بحمد الله تعالى عن تنازل والدة واشقاء وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجينين طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى

وعبر ذوو السجينين عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لسمو امير منطقة الباحة على شفاعته لدى اولياء الدم وجهوده وفقه الله في السعي من اجل اقناعهم للتنازل وهذا ماتحقق ولله الحمد وسألو الله لسموه دوام الصحة والعافية وان يكتب ذلك في موازين حسناته .