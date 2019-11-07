العُمري : إنشاء المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي سيعمل على تجويد المخرجات التعليمية

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

قدم مُدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الادارة شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على موافقة مجلس الوزراء بإنشاء المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وأكد الدكتور العُمري أن تلك الموافقة تأتي إدراكاً لأهمية المعلم باعتباره اللبنة الأساسية في بناء حضارات الأمم، ورسم ملامح التقدم داخل أي بلد ولأهمية رسالته السامية ودورة في العملية التعليمية اللامحدود لتطوير التعليم ، مُشيرا الى أن ذلك يأتي امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – بقطاع التعليم، وشاهدًا على الرعاية الكبيرة والدعم غير المحدود لتطوير التعليم ومواصلة التقدم والعطاء في مجال التعليم الذي يعد ركيزة أساسية لاستثمار وتنمية طاقات الإنسان السعودي في شتى المجالات العلمية والمعرفية، ويستهدف المعلمين والمعلمات لكونهم يمثلون الشريحة الكبرى من موظفي الخدمة المدنية .

وقال العُمري : أن من شأن معهد التطوير المهني التعليمي تعزيز التنمية المهنية المستدامة في القطاع التعليمي الذي بدورة يعمل على تجويد مخرجات الدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات من خلال بناء مسارات مهنيه متطورة متنوعه وإعداد قيادات تعليميه من خلال الكشف عنها واستقطابها وتأهيلها ، ولتنميه قدرات المعلمين والمعلمات وللارتقاء بمستوى المهارات المهنية التعليمية وتحسين نواتج التعلم وذلك لمواكبه المرحلة الجديدة التي تتطلبها لائحة الوظائف التعليمية لأكثر من نصف مليون معلم ومعلمة.