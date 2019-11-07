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الكلية التقنية بنجران تواصل تنفيذ برنامج “التثقيف التعليمي المهني”

الكلية التقنية بنجران تواصل تنفيذ برنامج “التثقيف التعليمي المهني”
http://almnatiq.net/?p=795676
المناطق - نجران

تواصل الكلية التقنية بنجران، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة تنفيذ برنامج “التثقيف التعليمي المهني” مستهدفاً طلاب المرحلة الثانوية خلال الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الحالي، وذلك في مدرسة الأحنف بن قيس بمدينة نجران.

وأبان المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن البرنامج يتضمن نشر ثقافة التدريب التقني والمهني محاضرة والتعريف بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالكلية التقنية وأنشطتها وتخصصاتها التقنية والمهنية وكيفية الانخراط بها وكيفية تحديد الميول المهني.

وأضاف “آل عتيق” أن البرنامج يهدف إلى تبصير الطلاب بقدراتهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توجيه الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة، وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم

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