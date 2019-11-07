مدير جامعة الباحة يفتتح ورشة مشروع هيكلة الكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية

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افتتح معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ورشة مشروع هيكلة الكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية، بحضور وكلاء الجامعة، وعمداء العمادات المساندة، وعمداء ووكلاء ووكيلات الكليات، على مسرح كلية الطب بالمدينة الجامعية.

وأكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين، أنه من حسن الطالع آن تتزامن هذه الورشة مع صدور الموافقة الكريمة على النظام الجديد للجامعات، الذي نص على تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة، و تمكين الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة.وتحدث معاليه عن الهيكل التنظيمي لجامعة الباحة وعن متطلبات نظام الجامعات الجديد ليتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الجامعة لديها عدد كبير من الكوادر البشرية والإمكانيات التي ستسهم في تحقيق أفضل النتائج.وأضاف معاليه أن مشروع هيكلة الجامعة يهدف إلى تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية في المجالات البحثية والتعليمة وتطوير الأداء المؤسسي بما يحقق ” رؤية المملكة، ولأخذ مكانة رائدة في التعليم العالي، والعمل على إيجاد برامج أكاديمية في مجال الدراسات العليا والبكالوريوس ذات جودة أكاديمية عالية لسائر الكليات، تناسب ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

عقب ذلك أستعرض المستشار بمكتب معالي مدير الجامعة والمشرف على المشروع الدكتور محمد بن إبراهيم آل مشلح، مشروع هيكلة الكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية بدءً بالأهداف الأساسية للمشروع والرؤية والرسالة، والخطة المقترحــــة لمشروع الهيكلة، وتفصيل الخطة التشغيلية المقترحة للهيكلة، والخطة الزمنية، ثم عرج على الوضع الراهن للكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية.

وقد حفلت الورشة بالعديد من المداخلات والتساؤلات التي لامست جوانب عديدة وعميقة تتعلق بجامعة الباحة واقعاً ومستقبلاً ودوراً تنموياً، من قيادات الجامعة المشاركين في الورشة.