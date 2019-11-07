احدث الأخبار

مشروع “مسام” ينتزع 2,209 ألغام في اليمن خلال الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر
أبرز المواد
 جوالة كلية الجبيل الصناعة تختتم مشاركتها في لقاء أهداف التنمية المستدامة
منوعات
 محافظ الشماسية يدشن المرحلة الخامسة من (أرض القصيم خضراء)
منطقة القصيم
 مدير جامعة الباحة يفتتح ورشة مشروع هيكلة الكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية
منطقة الباحة
 الكلية التقنية بنجران تواصل تنفيذ برنامج “التثقيف التعليمي المهني”
منطقة نجران
 العُمري : إنشاء المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي سيعمل على تجويد المخرجات التعليمية
منطقة الرياض
 شفاعة امير الباحة تنقذ رقبتين من القصاص
أبرز المواد
 مدني تيماء يقوم بزيارات توعوية ضمن حملة “وعيكم .. نجاة”
منطقة تبوك
 مدارس محافظة وادي الدواسر ترحب بقرار إنشاء معهد التطوير المهني التعليمي
منطقة الرياض
 بلدية الخرج تغلق 3 معامل تعد «المخللات»
منطقة الرياض
 ماذا بقي من اتفاق عام 2015 حول النووي الايراني؟
أبرز المواد
 مدني القصيم ينهي تدريب 21 متطوعة
منطقة القصيم
مشروع “مسام” ينتزع 2,209 ألغام في اليمن خلال الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر

مشروع “مسام” ينتزع 2,209 ألغام في اليمن خلال الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر

أبرز المواد
جوالة كلية الجبيل الصناعة تختتم مشاركتها في لقاء أهداف التنمية المستدامة

جوالة كلية الجبيل الصناعة تختتم مشاركتها في لقاء أهداف التنمية المستدامة

منوعات
محافظ الشماسية يدشن المرحلة الخامسة من (أرض القصيم خضراء)

محافظ الشماسية يدشن المرحلة الخامسة من (أرض القصيم خضراء)

منطقة القصيم
مدير جامعة الباحة يفتتح ورشة مشروع هيكلة الكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية

مدير جامعة الباحة يفتتح ورشة مشروع هيكلة الكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية

منطقة الباحة

مشروع “مسام” ينتزع 2,209 ألغام في اليمن خلال الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر

مشروع “مسام” ينتزع 2,209 ألغام في اليمن خلال الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=795681
المناطق _ الرياض

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر الماضي، من انتزاع 2,209 ألغام منها 20 لغمًا مضادة للأفراد، و 448 لغمًا مضادة للدبابات و 1,712 ذخيرة غير متفجرة، و29 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 102,209 ألغام زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

 

روابط ذات صلة

شفاعة امير الباحة تنقذ رقبتين من القصاص

شفاعة امير الباحة تنقذ رقبتين من القصاص
ماذا بقي من اتفاق عام 2015 حول النووي الايراني؟

ماذا بقي من اتفاق عام 2015 حول النووي الايراني؟
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7798.25 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7798.25 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*