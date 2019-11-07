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جوالة كلية الجبيل الصناعة تختتم مشاركتها في لقاء أهداف التنمية المستدامة

جوالة كلية الجبيل الصناعة تختتم مشاركتها في لقاء أهداف التنمية المستدامة

منوعات
محافظ الشماسية يدشن المرحلة الخامسة من (أرض القصيم خضراء)

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الكلية التقنية بنجران تواصل تنفيذ برنامج “التثقيف التعليمي المهني”

الكلية التقنية بنجران تواصل تنفيذ برنامج “التثقيف التعليمي المهني”

منطقة نجران

جوالة كلية الجبيل الصناعة تختتم مشاركتها في لقاء أهداف التنمية المستدامة

جوالة كلية الجبيل الصناعة تختتم مشاركتها في لقاء أهداف التنمية المستدامة
http://almnatiq.net/?p=795686
الرياض - مبارك الدوسري

شاركت جوالة كلية الجبيل الصناعية في اللقاء الإقليمي ” الكشافة من أجل أهداف التنمية المستدامة ” ، الذي نظمته المنظمة الكشفية العالمية ، واختتم اعماله مؤخراً بالكويت ، وذلك ضمن مشاركة جمعية الكشافة العربية السعودية بالملتقى.

وأوضح ممثل جوالة الكلية الجوال عبدالعزيز الشمري ، أن الملتقى تضمن على مدى ثلاثة أيام تقديم العديد من الجلسات وورش العمل ، التي تهدف الى تأهيل الشباب ليصبحوا مدربين معتمدين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

واشار الشمري الى ان مخرجات الملتقى ستفتح أفاقاً واسعاً في الارتقاء بمجتمعاتنا ، وتحقيق الـ 17 هدافاً الخاصة بالتنمية المستدامة التي تعتبر المنظمة الكشفية العالمية أحد الشركاء الرئيسين في تحقيق أهدافها ، ومن أهمها العمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية كوكب الأرض ، وضمان تمتع الناس بالسلام

وابان ممثل الكلية الجوال الشمري الى ان الأهداف الـ 17 تستند إلى ماتم تحقيقه من نجاحات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 2000 – 2015 ، والتي تشتمل على عدة مجالات مثل تغير المناخ ، وعدم المساواة ، وتعزيز الابتكار ، والاستهلاك المستدام ، والسلام والعدالة ، التي تقتضي العمل بروح الشراكة ، وبشكل عملي حتى تتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة وهي توفر مبادئ توجيهية وغايات واضحة لجميع البلدان لكي تعتمدها وفقاً لأولوياتها .

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