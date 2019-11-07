الكلية التقنية بنجران تختتم دورات الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقِن”

المناطق _ نجران

اختتمت الكلية التقنية بنجران أمس، دورات الأسبوع الثاني من برامج التدريب المجتمعي “أُتقِن” في “التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، والأمن السيبراني ، ومبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية ، ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.

وأبان المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن التسجيل مستمر في برامج التدريب المجتمعي “أُتقن” في مرحلته الخامسة من خلال الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa ، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ الدورات التدريبية خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، حيث ستكون مدة كل دورة تدريبية أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية.

مضيفا انه تم تقديم دعوة لعدد من افراد المجتمع لزيارة البرنامج والاطلاع على آلية التدريب بالورش والمعامل والقاعات المنفذ بها.

موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تحقيق المسئولية الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الوحدات التدريبية لخدمة المجتمع.

وبين أن البرنامج يأتي انطلاقا من دور المؤسسة في تأهيل المواطنين والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني لديهم، حيث سيتم تقديم هذه البرامج التدريبية بالكلية التقنية بنجران بمرحلتها الخامسة في مجالات، مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، ومبادئ صيانة السيارات، وصيانة الجوال والأمن السيبراني و مبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور.