احدث الأخبار

وزير النقل يناقش أهم المشروعات مع مديري فروع الوزارة
أبرز المواد
 فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة ( جندي ) للكادر النسائي يوم الأحد القادم
أبرز المواد
 منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 86 مواطناً لتبرعهم بالدم 10 مرات
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تختتم دورات الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقِن”
منطقة نجران
 مصرع مدني عراقي وجرح آخر, إثر انفجار عبوة ناسفة شمال مدينة تكريت
أبرز المواد
 مشروع “مسام” ينتزع 2,209 ألغام في اليمن خلال الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر
أبرز المواد
 جوالة كلية الجبيل الصناعة تختتم مشاركتها في لقاء أهداف التنمية المستدامة
منوعات
 محافظ الشماسية يدشن المرحلة الخامسة من (أرض القصيم خضراء)
منطقة القصيم
 مدير جامعة الباحة يفتتح ورشة مشروع هيكلة الكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية
منطقة الباحة
 الكلية التقنية بنجران تواصل تنفيذ برنامج “التثقيف التعليمي المهني”
منطقة نجران
 العُمري : إنشاء المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي سيعمل على تجويد المخرجات التعليمية
منطقة الرياض
 شفاعة امير الباحة تنقذ رقبتين من القصاص
أبرز المواد
وزير النقل يناقش أهم المشروعات مع مديري فروع الوزارة

وزير النقل يناقش أهم المشروعات مع مديري فروع الوزارة

أبرز المواد
فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة ( جندي ) للكادر النسائي يوم الأحد القادم

فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة ( جندي ) للكادر النسائي يوم الأحد القادم

أبرز المواد
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 86 مواطناً لتبرعهم بالدم 10 مرات

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 86 مواطناً لتبرعهم بالدم 10 مرات

أبرز المواد
الكلية التقنية بنجران تختتم دورات الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقِن”

الكلية التقنية بنجران تختتم دورات الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقِن”

منطقة نجران

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 86 مواطناً لتبرعهم بالدم 10 مرات

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 86 مواطناً لتبرعهم بالدم 10 مرات
http://almnatiq.net/?p=795703
المناطق _ الرياض

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 86 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.
والمتبرعون هم : حاتم محمد الصالح ، معاذ محمد المحسن ، سامي غنيم الحربي ، فوزي علي مقلان ، الجندي أول / ناصر صبيان الرفاعي ، الرائد البحري / سعيد ظافر الشهراني ، المقدم / سالم عايد الشمري ، ماجد صالح العمري ، سعد يحيى الشهري ، رئيس رقباء / أبكر علي أحمد ، سلطان ضيف الله الجعيد ، يوسف يعقوب نمنكاني ، حامد عيد العتيبي ، سليمان إبراهيم الدبيان ، رقيب أول / فهد هيل العتيبي ، عبدالله محمد الغامدي ، سلطان صالح الجعيد ، أمجد عبدالله الضويحي ، جندي أول / عبدالعزيز مسفر الناصري ، عبدالله علي المحيني ، خالد رافع الشهري ، صالح أحمد العمري ، أحمد هادي حافظي ، رئيس رقباء متقاعد / سامي مفضي المفضي ، أحمد سعد الشهري ، رقيب أول فني / محمد منيف القحطاني ، رقيب أول / فائز سعد القحطاني ، المقدم / محمد بكر البكري ، النقيب المهندس / فيصل شافي القحطاني ، الرائد / عبدالله عبدالرحمن التمامي , الوكيل رقيب / هتان جميل مغربي , الرقيب / زيدان نحيطر الشمري , بدر محياء العنزي , فهد عبدالله الطخيس , نايل سعد المطيري , صالح عبدالرحمن الغفيص , نايف علي القحطاني , محمد عبدالله الشهري , اللواء فني / فايز سالم الشهري , مؤيد صالح الجنوبي , الرائد / عبدالله غرم الله الزهراني , الرقيب / حازم محمد سفرجي , سلطان عبدالحكيم الحربي , بدر محمد الجهني , عبدالله أحمد الزهراني , عبدالمجيد مشرف الغامدي , نايف عبدالعزيز الجهني , تركي فيصل الأحمدي , عبدالعزيز صالح الجهني , ناصر مسعد المطيري , محمد مقبل الشمري , عبدالكريم عيد العلواني , محمد علي البردي , عواد عبدالله النفيعي , علي محمد الأسمري , محمد حسن الحرملي , الرقيب أول / يعن الله أحمد الغامدي , الوكيل الرقيب / إبراهيم أحمد النعمي , الرقيب / صالح جابر الشمراني , العريف / مجدي عبدالخالق القحطاني , هشام حسن شيخ , عماد سالم الدوسري , هاني علي العرابي , خديجة علي ال شهوان , ناصر عايش البن أحمد , ميرزا جواد الناصر , الوكيل الرقيب / عبدالمجيد أحمد المحيميد , الوكيل الرقيب / فهد سعد الرويلي , الرقيب / أحمد ناصر الجعيدان , أحمد عبدالله العنزي , الوكيل الرقيب / تركي صالح المطيري , الوكيل الرقيب / أحمد شبيلي البارقي , العريف / فيصل رجاء العنزي , جندي أول متقاعد / ناصر مناحي العتيبي , صالح عبدالله الخشرمي , الرقيب / محمد ماجد القحطاني , نايف باخت السلمي , فواز حماد الشمري , عمار عبدالرحمن الناصر , الرقيب / بنين بادي الشيباني , الرئيس رقباء / حامد لافي العنزي , أنس عبيد الحربي , الرقيب أول / صالح باطح العنزي , الوكيل الرقيب / حسن عبده الصالحي , عادي ماجد الزبني , الرقيب / سمير عبدالرحمن الأسمري.

روابط ذات صلة

وزير النقل يناقش أهم المشروعات مع مديري فروع الوزارة

وزير النقل يناقش أهم المشروعات مع مديري فروع الوزارة
فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة ( جندي ) للكادر النسائي يوم الأحد القادم

فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة ( جندي ) للكادر النسائي يوم الأحد القادم
مصرع مدني عراقي وجرح آخر, إثر انفجار عبوة ناسفة شمال مدينة تكريت

مصرع مدني عراقي وجرح آخر, إثر انفجار عبوة ناسفة شمال مدينة تكريت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*