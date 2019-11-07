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فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة ( جندي ) للكادر النسائي يوم الأحد القادم

فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة ( جندي ) للكادر النسائي يوم الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=795706
المناطق _ الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات للكادر النسائي برتبة (جندي).
وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر -التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا الموافق 13 / 3 / 1441هـ وحتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 17 / 3 / 1441هـ، وذلك على الرابط التالي: ( www.jobs.sa ).

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