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وزير النقل يناقش أهم المشروعات مع مديري فروع الوزارة

وزير النقل يناقش أهم المشروعات مع مديري فروع الوزارة
http://almnatiq.net/?p=795709
المناطق _ الرياض

استقبل معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في مكتبه الوزارة اليوم ، مديري فروع الوزارة بالمملكة، وذلك لمناقشة أهم مشروعات الوزارة القائمة والمنتهية والوقوف على احتياجات كل منطقة ، بحضور معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل الوزارة لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان، ووكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ووكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر الداوود، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ومستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول .
وشكر معالي الوزير الجاسر مديري الفروع على مجهوداتهم في تنفيذ وصيانة مشاريع الوزارة، مشددًا على ضرورة تكوين قاعدة علاقات تكاملية مع الجهات الأخرى لتسهيل العديد من الإجراءات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد أعمالًا تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال عقد برامج تدريبية وتأهيلية لكوادر الفروع.
وشدد معاليه على ضرورة متابعة المشاريع الجاري تنفيذها للاطلاع على سير أعمالها والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها، وجودة الأعمال القائمة على الطرق بشكل عام وما يتعلق بالسلامة بشكل خاص، منوهًا بأنه قد تم وضع مؤشرات لمتابعة أعمال الفروع لقياس مستوى أدائها بشكل دوري.
واطلع معاليه على منهجية ورؤية كل إدارة وعلى مشاريع تحسين البنية التحتية للطرق، وعلى التحديات التي تواجه الفروع في تنفيذ المشاريع وإنجازها، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لجميع احتياجات الفروع والمناطق، وتذليل المعوقات التي تواجهها لإنجاز المشاريع كافة وتخطي جميع التحديات، لتعزيز كفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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