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الجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر الخفجي” تعقد اجتماعها التطويري

الجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر الخفجي” تعقد اجتماعها التطويري

المنطقة الشرقية

الجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر الخفجي” تعقد اجتماعها التطويري

الجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر الخفجي” تعقد اجتماعها التطويري
http://almnatiq.net/?p=795715
الخفجي _ سطام الفروان
عقد مساء أمس الأريعاء الاجتماع التطويري الأول للجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر الخفجي”، بحضور المدير التنفيذي في جستر الخفجي الأستاذة خزنه السبيعي، ونائب المدير التنفيذي في جستر الخفجي نواف السبيعي، وعدد من أعضاء “جستر الخفجي”.
وألقت الأستاذ خزنه السبيعي، خلال افتتاحها أعمال الاجتماع كلمة، شكرت فيها الأستاذ الدكتور ناصر بن سعد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة وممثلي مجلس الإدارة في الجمعية بجامعة الملك سعود على جهودهم في خدمة الجمعية، و شكرت اعضاء جستر الخفجي على حضورهم واهتمامهم بالخطوة التطويرية التي أقرها مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة مؤخراً، ثم أستعرضت “السبيعي” عرضا تعريفيا عن الجمعية أشتمل الخطه التشغيلية والتطويرية لفرع الخفجي.
وشددت “السبيعي” على أهمية الالتزام بما تم خلال الاجتماع بما يتوافق مع أهمية المرحلة الحديثة الحالية للجمعية، موضحتاً أنه تم إعادة هيكلة لجان جستر الخفجي من خلال استحداث لجان جديدة وتوزيع أعضاء جدد عليها حسب رغبة الأعضاء.
وأشارت إلى أن عدد من اللجان التنفيذية للفرع وهي كالتالي: الإدارية والمالية، العلاقات العامة والإعلام والشراكات، التطوير والتدريب، رابطة المتطوعين والتأهيل الأسري، البحوث والمجلة والنشر العلمي، بالإضافة الى تنظيم الأنشطة والفعاليات.

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