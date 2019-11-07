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تدشين عدد من المبادرات التطويرية في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج

تدشين عدد من المبادرات التطويرية في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج
http://almnatiq.net/?p=795719
المناطق _ أشرف العصيمي

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري عدد من المبادرات التطويرية في مستشفى الملك خالد بالخرج ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية ،وذلك خلال زيارة تفقدية يرافقه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .
وكان باستقباله مدير المستشفى الأخصائي فهد الممخور ومدراء الإدارات والأقسام بالمستشفى.
وشاهد التويجري خلال الزيارة عرض تعريفي عن المستشفى ، و الإنجازات التطويرية التي تحققت في المراحل الأولى ، انجازات شهادات الاعتماد المؤسسي (CBAHI) للمستشفى والمراكز التابعه له، وعرض مرئي عن برنامج الطب الاتصالي، و كذلك تم عرض برنامج كونيكتوس (Konnectus) والذي يهدف لتوفير بيئة تواصل فاعلة وآمنة لإنجاز المهام اليومية بين الكادر الطبي بسهولة ويسر حيث أن البرنامج سيتم تطبيقه في جميع مستشفيات جنوب منطقة الرياض .
وأيضاً تم عرض مبادرات إلكترونية للمتابعة اللحظية لعدة برامج لإدارة الوقاية ومكافحة العدوى وقام التويجري بتدشين البرامج.
وخلال الزيارة قام مدير عام الشؤون الصحية بتدشين برنامج مساهم للخدمات الإلكترونية لمستشفى الولادة والأطفال بالخرج بعد عرضه، وهو عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية لتطوير الجودة بين مستشفيات جنوب منطقة الرياض، وتدشين قسم جراحات اليوم الواحد و قسم الباطنة (رجال) بمواقعها الجديدة، وتدشين (قسم التغذية – مركز التعقيم – وحدة الأشعة المقطعية ووحدة الأرشفة الالكترونية في قسم الأشعة) بهويتهم الجديدة،وتدشين المرحلة الأولى في قسم الطوارئ الذي يشهد أعمال تطويرية لتجويد الخدمات ،وتدشين إدارة النقل الإسعافي الذي يخدم مستشفيات جنوب منطقة الرياض، وتدشين العيادات الخارجية لمركز الأمير سلطان لجراحة القلب تخللها جولة في مبنى المركز وتدشين بمركز صحي السعودية برنامج الاختصاص لطب الأسرة.

كما قام مدير عام الشؤون الصحية بتكريم مركزي (السيح – والرفايع) لحصولهم على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI).

وقد ثمن التويجري الجهود المبذولة في مستشفى الملك خالد بالخرج ومايقدمه من خدمات صحية لمحافظة الخرج ولمستشفيات جنوب منطقة الرياض.

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