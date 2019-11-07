وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة “الرابع”

المناطق _ الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, رأس معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بقصر الحكم اليوم, اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة “الرابع”, بحضور مديري فروع الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة, وعدد من رجال الأعمال.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جداول الأعمال منها تقديم عرض ملخص عن توصيات الاجتماع الثالث , بالإضافة ما تم إنجازه الفترة الماضية , كما تم مناقشة حالة مشاريع الإسكان التنموي وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من المبادرات مع القطاع الخاص غير الربحي لدعم برامج الإسكان التنموي والخدمات التطوعية.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي.