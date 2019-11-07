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الخارجية الأمريكية ترصد مكافأة تصل لعشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قياديين اثنين بالقاعدة في جزيرة العرب

الخارجية الأمريكية ترصد مكافأة تصل لعشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قياديين اثنين بالقاعدة في جزيرة العرب
http://almnatiq.net/?p=795731
المناطق _ وكالات

 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة عرضت اليوم الخميس مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قياديين كبيرين بتنظيم “القاعدة” في جزيرة العرب.

فوفقا لوكالة “رويترز” قال مساعد وزير الخارجية للأمن الدبلوماسي مايكل إيفانوف للصحفيين في إفادة إن الوزارة تعرض ما يصل إلى ستة ملايين دولار مقابل معلومات عن سعد بن عاطف العولقي وما يصل إلى أربعة ملايين نظير معلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوصي اللذين قال إنهما شجعا على شن هجمات على الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

ومن جانبه صرح مسؤول تركي بارز، يوم الثلاثاء، بأن القوات التركية أسرت شقيقة مؤسس تنظيم داعش الإرهابي، الذي تم قتله مؤخرا، أبو بكر البغدادي، في مدينة إعزاز شمالي سوريا ثم تم نقلها إلى موقع احتجاز تركي.

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