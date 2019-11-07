متسابقون فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية تحقيق مراكز متقدمة

المناطق _ تبوك

تمكن متسابقون فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق مراكز متقدمة في أولى أيام انطلاقة رالي العلا نيوم ٢٠١٩م, حيث حقق الكابتن مطير الشمري والكابتن احمد الشمري المركزين الأول والثاني على التوالي في فئة TL1 , وحقق الكابتن سفيان العمر المركز الثالث في فئة الدراجات النارية, ذلك في أولى أيام السابق وأولى الخطوات نحو تحقيق نتائج إيجابية مميزة, بالرغم من قوة المنافسة وتنوع الفئات وما تمتاز به الفرق المشاركة من خبرات سابقة وممتدة في سباقاً بلغ عدد المتسابقين فيه قرابة (70) متسابق.

كما حقق الكابتن صالح السيف المركز الأول في فئة TL3, والكابتن رياض العريفان المركز الثاني على الترتيب العام للدراجات النارية بجميع فئاتها.

جديراً بالذكر أن الكابتن السيف سبق أن حقق المركز الأول لهذه الفئة في سباق رالي القصيم 2019م ورالي عسير 2019م, وقد أعرب عن عزمه مواصلة ما حققه سابقاً وتسجيل نتائج متقدمة في رالي العلا نيوم 2019م.

ويشارك المتسابق عمر اللاحم في سباق العلا نيوم وقد تمكن من الوصول لنقطة النهاية برغم ما تعرض له من متاعب ومصاعب أثناء السباق استطاع تجاوزها مواصلاً المنافسة, حيث قال الكابتن اللاحم انه وملاحه وليد الفعيم عازمان على مواصلة السباق وتحدي الصعاب على متن مركبتهما من نوع باترول نيسان وصولاً الي تحقيق نتيجة مشرفة في هذا السباق الذي يتكون من خمس مراحل متنوعة التضاريس.