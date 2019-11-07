غرفة الباحة تختتم الدورة التدريبية “الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي والرئوي”

المناطق _ الباحة

اختتمت غرفة الباحة ، الدورة التدريبة للمجموعة الثانية في اليوم الثاني بعنوان “دورة الإنعاش القلبي الرئوي”، والتي استهدفت القطاعات الأمنية بالمنطقة بحضور نائب رئيس غرفة الباحة، المشرف العام على الدورة سعيد سعيد الغامدي والأمين العام عبدالرحمن شرف وعدد من ظباط وأفراد القطاعات الأمنية ممثله في شرطة المنطقة ومديرية الدفاع المدني بالباحة البالغ عددهم ٣٥ متدرب .

وفي نهاية الدورة التدريبية تقدم سعيد سعيد الغامدي نائب رئيس مجلس الادارة والأمين العام بتكريم الدكتور أحمد الغامدي وفريق العمل المرافق، شاكراً لهم التعاون والجهود المقدرة في تقديم هذه المبادرة ، على أمل ان يدوم التواصل والعمل التشاركي بما يخدم مجتمع الباحة وكافة القطاعات .