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الرئيس اليمني يلتقي وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في ” اتفاق الرياض “

الرئيس اليمني يلتقي وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في ” اتفاق الرياض “

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الرئيس اليمني يلتقي وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في ” اتفاق الرياض “

الرئيس اليمني يلتقي وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في ” اتفاق الرياض “
http://almnatiq.net/?p=795742
المناطق _ الرياض

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في “اتفاق الرياض”.
وأشاد الرئيس هادي وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بالجهود التي بذلت في سبيل إخراج هذا الاتفاق إلى حيز الوجود بدعم وإشراف مباشر من المملكة العربية السعودية.
وثمّن دعم ومساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكداً على أهمية المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله للوصول إلى حالة الاستقرار التي ينشدها أبناء المحافظات الجنوبية وفي الوطن بشكل عام.

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