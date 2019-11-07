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وزير الخارجية يقيم حفل استقبال لرؤساء البعثات والمنظمات الدولية لدى المملكة

وزير الخارجية يقيم حفل استقبال لرؤساء البعثات والمنظمات الدولية لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=795748
المناطق - واس

أقام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بديوان الوزارة في الرياض اليوم، حفل استقبال لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة.
وخلال الحفل، قدم رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية التهنئة لسموه بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية، متمنين لسموه التوفيق في أداء مهامه.
من جهته رحب سموه بالحضور معربا عن تقديره للجهود التي يبذلونها في توثيق العلاقات والتعاون المشترك، متمنيا لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز العلاقات والدفع بها لآفاق أرحب.

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