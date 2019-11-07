احدث الأخبار

الرئيس المصري وملك البحرين يشيدان باتفاق الرياض
أبرز المواد
 وزير المالية يوقع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع وزير خارجية لاتفيا
أبرز المواد
 وزير الخارجية يقيم حفل استقبال لرؤساء البعثات والمنظمات الدولية لدى المملكة
أبرز المواد
 المملكة تُطالب إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يلتقي وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في ” اتفاق الرياض “
أبرز المواد
 غرفة الباحة تختتم الدورة التدريبية “الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي والرئوي”
منطقة الباحة
 متسابقون فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية تحقيق مراكز متقدمة
أبرز المواد
 الخارجية الأمريكية ترصد مكافأة تصل لعشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قياديين اثنين بالقاعدة في جزيرة العرب
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة “الرابع”
أبرز المواد
 سجون منطقة مكة المكرمة تحتفل بزفاف أحد نزلائها بإصلاحية جدة
أبرز المواد
 تدشين عدد من المبادرات التطويرية في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج
منطقة الرياض
 الجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر الخفجي” تعقد اجتماعها التطويري
المنطقة الشرقية
الرئيس المصري وملك البحرين يشيدان باتفاق الرياض

الرئيس المصري وملك البحرين يشيدان باتفاق الرياض

أبرز المواد
وزير المالية يوقع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع وزير خارجية لاتفيا

وزير المالية يوقع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع وزير خارجية لاتفيا

أبرز المواد
وزير الخارجية يقيم حفل استقبال لرؤساء البعثات والمنظمات الدولية لدى المملكة

وزير الخارجية يقيم حفل استقبال لرؤساء البعثات والمنظمات الدولية لدى المملكة

أبرز المواد
المملكة تُطالب إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

المملكة تُطالب إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أبرز المواد

الرئيس المصري وملك البحرين يشيدان باتفاق الرياض

الرئيس المصري وملك البحرين يشيدان باتفاق الرياض
http://almnatiq.net/?p=795761
المناطق - واس

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوقيع وثيقة “اتفاق الرياض” التي أبرمت بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي، وذلك استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدا خلال جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس المصري بالقاهرة مساء اليوم مع العاهل البحريني، على أن الاتفاق يعد خطوة محورية في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق.

روابط ذات صلة

وزير المالية يوقع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع وزير خارجية لاتفيا

وزير المالية يوقع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع وزير خارجية لاتفيا
وزير الخارجية يقيم حفل استقبال لرؤساء البعثات والمنظمات الدولية لدى المملكة

وزير الخارجية يقيم حفل استقبال لرؤساء البعثات والمنظمات الدولية لدى المملكة
المملكة تُطالب إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

المملكة تُطالب إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*