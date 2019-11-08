احدث الأخبار

مدير جسر الملك فهد: تطبيق مشروع النقطة الواحدة قريباً
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع بفعل تجدد الآمال باتفاق أمريكي صيني
أبرز المواد
 ألوان الفرح ترسمها الألعاب النارية في “موسم الرياض”
أبرز المواد
 “كنز البيانات”.. سلاح واشنطن في وجه الأعداء والحلفاء
أبرز المواد
 روسيا تلوّح بالانتقام” إذا انسحبت واشنطن من “اتفاق السماوات”
أبرز المواد
 “موديز” تخفض التصنيف الائتماني لأكبر ثلاثة بنوك في لبنان
أبرز المواد
 البنتاغون: نواصل العمل مع “قسد” وندعمهم بحربهم ضد “داعش”
أبرز المواد
 الذهب يهبط إلى أدنى مستوى له في شهر
أبرز المواد
 بعد لقائه “آل الشيخ”.. “وزير الثقافة”: الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا والقادم أجمل
أبرز المواد
 انطلاقه المرحلة الثالثة لرالي العُلا نيوم غداً بطول 231 كيلومتراً
أبرز المواد
 الرئيس المصري وملك البحرين يشيدان باتفاق الرياض
أبرز المواد
 وزير المالية يوقع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع وزير خارجية لاتفيا
أبرز المواد
مدير جسر الملك فهد: تطبيق مشروع النقطة الواحدة قريباً

مدير جسر الملك فهد: تطبيق مشروع النقطة الواحدة قريباً

أبرز المواد
أسعار النفط ترتفع بفعل تجدد الآمال باتفاق أمريكي صيني

أسعار النفط ترتفع بفعل تجدد الآمال باتفاق أمريكي صيني

أبرز المواد
ألوان الفرح ترسمها الألعاب النارية في “موسم الرياض”

ألوان الفرح ترسمها الألعاب النارية في “موسم الرياض”

أبرز المواد
“كنز البيانات”.. سلاح واشنطن في وجه الأعداء والحلفاء

“كنز البيانات”.. سلاح واشنطن في وجه الأعداء والحلفاء

أبرز المواد

مدير جسر الملك فهد: تطبيق مشروع النقطة الواحدة قريباً

مدير جسر الملك فهد: تطبيق مشروع النقطة الواحدة قريباً
http://almnatiq.net/?p=795795
المناطق - الرياض

أوضح المدير العام لجسر الملك فهد عماد المحيسن، أن مشروع تطبيق النقطة الواحدة في منفذ الجسر بات في مراحله النهائية.

وقال المدير إن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وضعت 3 خطط لتطوير الجسر على ثلاث مراحل، تهدف لمواكبة الزيادة التي تقدر بنحو 10% سنوياً في أعداد المسافرين.

وأضاف أن الجسر لن يكون قادراً على مواكبة الزيادة في أعداد المسافرين وحركة التنقل بين البلدين بعد العام 2031.

وأشار إلى أن خطة تطوير الجسر على المدى القصير تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية إلى 2400 سيارة في الساعة، ورفع الطاقة الاستيعابية على عدة مراحل.

روابط ذات صلة

أسعار النفط ترتفع بفعل تجدد الآمال باتفاق أمريكي صيني

أسعار النفط ترتفع بفعل تجدد الآمال باتفاق أمريكي صيني
ألوان الفرح ترسمها الألعاب النارية في “موسم الرياض”

ألوان الفرح ترسمها الألعاب النارية في “موسم الرياض”
“كنز البيانات”.. سلاح واشنطن في وجه الأعداء والحلفاء

“كنز البيانات”.. سلاح واشنطن في وجه الأعداء والحلفاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*