مدير جسر الملك فهد: تطبيق مشروع النقطة الواحدة قريباً

المناطق - الرياض

أوضح المدير العام لجسر الملك فهد عماد المحيسن، أن مشروع تطبيق النقطة الواحدة في منفذ الجسر بات في مراحله النهائية.

وقال المدير إن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وضعت 3 خطط لتطوير الجسر على ثلاث مراحل، تهدف لمواكبة الزيادة التي تقدر بنحو 10% سنوياً في أعداد المسافرين.

وأضاف أن الجسر لن يكون قادراً على مواكبة الزيادة في أعداد المسافرين وحركة التنقل بين البلدين بعد العام 2031.

وأشار إلى أن خطة تطوير الجسر على المدى القصير تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية إلى 2400 سيارة في الساعة، ورفع الطاقة الاستيعابية على عدة مراحل.