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وكيل إمارة منطقة الجوف يفتتح مهرجان السمح الموسمي الأول

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وكيل إمارة منطقة الجوف يفتتح مهرجان السمح الموسمي الأول

وكيل إمارة منطقة الجوف يفتتح مهرجان السمح الموسمي الأول
http://almnatiq.net/?p=795798
المناطق - واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف افتتح وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان مساء اليوم مهرجان السمح الموسمي الأول بمدينة التمور بمحافظة دومة الجندل ، بحضور محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
وقام وكيل الإمارة بقص شريط الافتتاح وتجول في أركان وأجنحة العارضين مستمعاً لشرح موجز عن مشاركاتهم و تنوع منتجاتهم ، متمنيًا للجميع التوفيق وأن يكون هذا المهرجان نافذة تسويقية للمشاركين .
عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس بلدية محافظة دومة الجندل رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس فهد بن إبراهيم العنزي كلمة، شكر خلالها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف و صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، على ما يقدمانه للمنطقة وأهلها و جهودهما الحثيثة في تطويرها و نقلها حضاريًا و اقتصاديًا ، تماشيًا مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- ، وتحقيقًا لأهداف رؤية الوطن ،كما قدم شكره لمحافظ دومة الجندل وأمين المنطقة على دعمهما للبلدية و للمهرجان على وجه الخصوص والمساهمة المجتمعية من خلال تنفيذ هذا المهرجان ، كما قدم شكره لمديري الإدارات الحكومية و القطاع الخاص على مشاركتهم المجتمعية في المشاركة بإنجاح المهرجان .
تلا ذلك كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الدكتور نواف بن عبد الكريم السالم ثمّن خلالها توجيهات القيادة الرشيدة للعمل على كل ما من شأنه راحة ورفاهية المواطن ، داعيًا المولى عزّ وجل أن يديم أمن بلادنا ويثبّت أقدام جنودنا المرابطين على الحدود ، و يتقبل أبناءنا الشهداء .
وأوضح أن مهرجان السمح يعد ضمن الموروثات الشعبية التي ألفها المواطنون، كما أنه يعد نافذة تسويقية و اقتصادية وثقافية وترفيهية و سياحية مستشهدًا بحديث المستشرقين الذين مرّوا على المنطقة ، مؤكدًا أن تنفيذ المهرجان يأتي في إطار أهداف رؤية المملكة 2030 .
ورفع الدكتور السالم باسم الأهالي الشكر لسمو أمير المنطقة و سمو نائبه ووكيل الإمارة على دعمهم ورعايتهم للمهرجان و تبنيهم له، كما شكر كل من سعى واجتهد لإقامته .
بعدها ألقى الشاعر عبد المجيد بن عبد الرحمن العابد قصيدة شعرية ، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن نبتة السمح بداية من جمعها حتى استخدامها ، كما شاهدوا لوحة استعراضية وطنية بمشاركة فرقة كاريزما الاستعراضية، ثم انطلق الأوبريت ” السمح ” للشاب عواد الوجدي، حمل عددًا من اللوحات الوطنية.
وفي الختام كرم وكيل إمارة منطقة الجوف الجهات الراعية والمشاركة بالمهرجان، كما تسلم درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.
يذكر أن مهرجان السمح الأول يستمر لمدة عشرة أيام ، ويتضمن العديد من الفعاليات والبرامج الهادفة لأبناء المجتمع .

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