احدث الأخبار

12 قتيلاً وعشرات الإصابات خلال فض اعتصامات ببغداد والبصرة
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن
أبرز المواد
 الجنيدل والقرشي والنخلي يتأهلون إلى نهائي العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة
أبرز المواد
 اختتام فعالية “اكتشف كاوست”
أبرز المواد
 اختتام البرنامج السنوي لمهارات الرماية والتعايش لحرس الحدود بجدة‎
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة الجوف يفتتح مهرجان السمح الموسمي الأول
منطقة الجوف
 مدير جسر الملك فهد: تطبيق مشروع النقطة الواحدة قريباً
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع بفعل تجدد الآمال باتفاق أمريكي صيني
أبرز المواد
 ألوان الفرح ترسمها الألعاب النارية في “موسم الرياض”
أبرز المواد
 “كنز البيانات”.. سلاح واشنطن في وجه الأعداء والحلفاء
أبرز المواد
 روسيا تلوّح بالانتقام” إذا انسحبت واشنطن من “اتفاق السماوات”
أبرز المواد
 “موديز” تخفض التصنيف الائتماني لأكبر ثلاثة بنوك في لبنان
أبرز المواد
12 قتيلاً وعشرات الإصابات خلال فض اعتصامات ببغداد والبصرة

12 قتيلاً وعشرات الإصابات خلال فض اعتصامات ببغداد والبصرة

أبرز المواد
ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن

ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن

أبرز المواد
الجنيدل والقرشي والنخلي يتأهلون إلى نهائي العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة

الجنيدل والقرشي والنخلي يتأهلون إلى نهائي العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة

أبرز المواد
اختتام فعالية “اكتشف كاوست”

اختتام فعالية “اكتشف كاوست”

أبرز المواد

12 قتيلاً وعشرات الإصابات خلال فض اعتصامات ببغداد والبصرة

12 قتيلاً وعشرات الإصابات خلال فض اعتصامات ببغداد والبصرة
http://almnatiq.net/?p=795828
المناطق - وكالات

أعلنت مصادر أمنية عراقية، مقتل أربعة متظاهرين في مدينة البصرة، خلال فض قوات الأمن اعتصام المحتجين.

وفي العاصمة بغداد، أفادت مصادر طبية بمقتل ستة متظاهرين وأصابة العشرات، بعد إطلاق قوات الأمن الرصاص، لتفريق المحتجين قرب جسر الشهداء.

ورجحت المصادر ارتفاع عدد القتلى خلال الساعات المقبلة، نظرا لخطورة بعض الإصابات.

وتأتي هذه التطورات فيما استمرت المظاهرات الحاشدة ضد الحكومة لليوم الثالث عشر على التوالي.

وفي سياق متصل، أصدرت قيادة عمليات بغداد توجيهات لمنتسبيها بعدم إطلاق الرصاص باتجاه المتظاهرين أو رميه في الهواء.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي، إنه تم احتجاز العديد من المنتسبين لقوات الأمن المخالفين للأوامر حسب تعبيره.

ونفى في الوقت ذاته ما تم تداوله عن وقوع مجزرة عند جسر السنك في بغداد.

وكشف المحمداوي عن تشكيل لجان للتحري عن مزاعم وجود غاز خاص، داخل قنابل المسيل للدموع.

من جانبها، قالت الحكومة العراقية، إن الإغلاق المستمر لميناء أم القصر في البصرة، تسبب بوقف تصدير 90 ألف برميل نفط وكلف الدولة خسارة بالملايين.

وكانت بغداد أعلنت عودة العمليات إلى الميناء، قبل أن يعود المحتجون الى إغلاقه، وسط تقارير ميدانية تفيد بلجوء قوات الأمن إلى الرصاص الحي لتفريق التظاهرات.

ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن العراق مدين بـ 13 ترليون دينار في الفترة ما بين2014 و2019.

وأشار عبد المهدي إلى أن حكومته تسعى لوضع خطط اقتصادية لا تعتمد بشكل رئيسي على النفط في الموازنة الجديدة.

روابط ذات صلة

ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن

ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن
الجنيدل والقرشي والنخلي يتأهلون إلى نهائي العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة

الجنيدل والقرشي والنخلي يتأهلون إلى نهائي العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة
اختتام فعالية “اكتشف كاوست”

اختتام فعالية “اكتشف كاوست”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*